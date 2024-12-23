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Посаженников Лев Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Посаженников Лев Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3490-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.02.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 130 муж
Урожд. - Посаженников Лев Яковлевич
Отец - Посаженников Яков Антонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бабушкин Константин Максимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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