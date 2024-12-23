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Матрона Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Матрона Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3481-р
Роль персоны
Воспр.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.02.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 121 жен
Крещен. - Степанова Евдокия / Кашина Данииловна, дочь Здимии Бикенеевны
Отец - Степанов Даниил Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Матрона Федоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дмитрий Павлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Дочь её Кашина во св. крещении Евдокия 5 лет
Примечание / Дополнительно
Дочь её Кашина во св. крещении Евдокия 5 лет
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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