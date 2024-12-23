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Ильин Порфирий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ильин Порфирий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3480-р
Роль персоны
Воспр.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.02.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 120 муж
Крещен. - Степанов Памфил / Зайбек Даниилович, сын Здимии Бикенеевны
Отец - Степанов Даниил Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ильин Порфирий Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Сын её Зайбек во святом крещении Памфил 9 лет
Примечание / Дополнительно
Сын её Зайбек во святом крещении Памфил 9 лет
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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