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Дионисиева Екатерина Наумовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дионисиева Екатерина Наумовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3479-р
Роль персоны
Воспр.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.02.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 119 жен
Крещен. - Степанова Евдокия / Здимия Бикенеевна, из вотяков мастерового Даниила Степанова жена
Отец - Степанов Бикеней -, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дионисиева Екатерина Наумовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дионисиев Порфирий Дионисиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Из вотяков мастерового Даниила Степанова жена Здимия Бикенеева во святом крещении наречена Евдокия 29 лет
Примечание / Дополнительно
Из вотяков мастерового Даниила Степанова жена Здимия Бикенеева во святом крещении наречена Евдокия 29 лет
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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