Степанова Евдокия / Здимия Бикенеевна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Степанова Евдокия / Здимия Бикенеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3479-р
- Роль персоны
- Крещен.
- Дата события
- 1799
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 16.02.1828
- Священнослужители
- протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 8
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 119 жен
Крещен. - Степанова Евдокия / Здимия Бикенеевна, из вотяков мастерового Даниила Степанова жена
Отец - Степанов Бикеней -, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дионисиева Екатерина Наумовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дионисиев Порфирий Дионисиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Из вотяков мастерового Даниила Степанова жена Здимия Бикенеева во святом крещении наречена Евдокия 29 лет
- Примечание / Дополнительно
- Из вотяков мастерового Даниила Степанова жена Здимия Бикенеева во святом крещении наречена Евдокия 29 лет
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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