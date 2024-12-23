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Мезенцова Параскева Емельяновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мезенцова Параскева Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3474-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 114 жен
Урожд. - Петина Евдокия Кирилловна
Отец - Петин Кирилл Сильвестрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мезенцова Параскева Емельяновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мезенцов Митрофан, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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