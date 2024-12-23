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Глазырина Евдокия Антоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глазырина Евдокия Антоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3465-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 105 жен
Урожд. - Глазырина Евдокия Антоновна
Отец - Глазырин Антон Даниилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Семенова Домника Федоровна, солдатская дочь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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