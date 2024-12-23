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Родион Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Родион Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3458-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Лудорвай, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.02.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 98 жен
Урожд. - Евдокия Родионовна
Отец - Родион Михайлович, непременный работник (д. Лудорвай, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Денисова Пелагея Федоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Денисов Прокопий Прокопьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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