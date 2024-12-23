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Баянкина Екатерина Тихоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Баянкина Екатерина Тихоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3452-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родная сестра
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.02.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 жен
Урожд. - Баянкина Анна Марковна
Отец - Баянкин Марк Тихонович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Баянкина Екатерина Тихоновна, родная сестра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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