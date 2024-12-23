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Исаков Дионисий

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Исаков Дионисий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3450-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
03.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.02.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 90 жен
Урожд. - Лобарева Агафья Андреевна
Отец - Лобарев Андрей Евсеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Исакова Агафья Ксенофонтовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Исаков Дионисий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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