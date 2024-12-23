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Иоаким Титович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иоаким Титович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3443-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
полковой ученик
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.02.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 83 жен
Урожд. - Анна Иоакимовна
Отец - Иоаким Титович, полковой ученик (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сидорова Пелагея Степановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сидоров Леонтий Сидорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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