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Алексеева Александра Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Алексеева Александра Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3436-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена канцеляриста
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
31.01.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 76 жен
Урожд. - Бабушкина Анна Назаровна
Отец - Бабушкин Назар Кузьмич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алексеева Александра Петровна, жена канцеляриста (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Алексеев Григорий Иустинович, канцелярист (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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