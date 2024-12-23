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Пилин Афанасий Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пилин Афанасий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3430-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.01.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 жен
Урожд. - Пилина Анна Афанасиевна
Отец - Пилин Афанасий Андреевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Смолина Евдокия Никитична, жена непременного работника (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Смолин Павел Никитич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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