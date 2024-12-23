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Чертков Сергей Ермолаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Чертков Сергей Ермолаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3429-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крепостной г. подполковника и кавалера помощника начальника Ижевских заводов Фаустова Якова Андреевича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.01.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Окулов Иван Семенович
Отец - Окулов Семен Агапиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Чертков Сергей Ермолаевич, крепостной г. подполковника и кавалера помощника начальника Ижевских заводов Фаустова Якова Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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