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Мохнаткина Ксения Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мохнаткина Ксения Спиридоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3425-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Мохнаткина Ксения Спиридоновна
Отец - Мохнаткин Спиридон Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пономарева Ирина Степановна, вдова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.01.1828
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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