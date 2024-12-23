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Горбунова Ксения Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Горбунова Ксения Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3421-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
22.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Горбунова Ксения Николаевна
Отец - Горбунов Николай Авраамович, умерший непременный работник
Воспр. - Загуляева Фекла Афанасьевна, жена непременного работника (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Загуляев Илья, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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