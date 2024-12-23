Белкин Иван Кононович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Белкин Иван Кононович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3420-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 19.01.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 22.01.1828
- Священнослужители
- иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 4об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Соловьева Ксения Федосовна
Отец - Соловьев Федос Александрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Белкина Матрона Игнатьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Белкин Иван Кононович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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