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- Антон Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
- Антон Прокопьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3403-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
12.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.01.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Ксения Сергеевна
Отец - Сергей Иванович, новокрещен (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иустина Антоновна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, - Антон Прокопьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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