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Анастасия Севастьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анастасия Севастьяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3384-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дворовая девка умершего коллежского советника Комарова Константина Ивановича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Яхонтова Татьяна Васильевна
Отец - Яхонтов Василий -, дворовой человек умершего коллежского советника и кавалера Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анастасия Севастьяновна, дворовая девка умершего коллежского советника Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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