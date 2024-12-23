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Яхонтов Василий -

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Яхонтов Василий -
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3384-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дворовой человек умершего коллежского советника и кавалера Комарова Константина Ивановича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Яхонтова Татьяна Васильевна
Отец - Яхонтов Василий -, дворовой человек умершего коллежского советника и кавалера Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анастасия Севастьяновна, дворовая девка умершего коллежского советника Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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