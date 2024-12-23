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Никифоров Максим Никифорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никифоров Максим Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3382-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Никифорова Татьяна Максимовна
Отец - Никифоров Максим Никифорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Киселева Фекла Трофимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Киселев Емельян, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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