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Дроздов Иван Гордеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дроздов Иван Гордеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3378-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Дроздов Иван Гордеевич
Отец - Дроздов Гордей Евдокимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Маратканов Георгий Герасимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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