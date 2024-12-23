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Булычев Филимон Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Булычев Филимон Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3372-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Булычев Гордей Филимонович
Отец - Булычев Филимон Афанасьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Овчинников Харитон Карпович, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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