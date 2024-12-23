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Никонова Матрона Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никонова Матрона Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3370-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.01.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Болотова Татьяна Васильевна
Отец - Болотов Василий Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Никонова Матрона Николаевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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