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Додин Степан Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Додин Степан Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3367-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.12.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 871 муж
Урожд. - Алексеев Василий Сергеевич
Отец - Алексеев Сергей Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Додин Степан Афанасьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно

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