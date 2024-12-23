Бутусова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутусова Ксения Васильевна

Бутусова Ксения Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бутусова Ксения Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3363-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь непременного работника
Нас. пункт приписки
поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.12.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 869 жен
Урожд. - Локасова Анисия Ефимовна
Отец - Локасов Ефим Евстафьевич, непременный работник (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бутусова Ксения Васильевна, дочь непременного работника (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.