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Овчинникова Домника Ермолаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Овчинникова Домника Ермолаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3362-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.01.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Овчинникова Домника Ермолаевна
Отец - Овчинников Ермолай Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - - (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: часть записи утеряна
Примечание / Дополнительно
часть записи утеряна
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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