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Сурнина Мария Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сурнина Мария Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3345-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.12.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 852 жен
Урожд. - Скоробогатова Анастасия Яковлевна
Отец - Скоробогатов Яков Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сурнина Мария Васильевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сурнин Василий Кононович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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