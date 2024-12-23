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Иван Маркелович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иван Маркелович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3339-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.12.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 52об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 846 муж
Урожд. - Николай
Мать - Марфа Федоровна (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иван Маркелович, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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