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Кочуров Спиридон Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кочуров Спиридон Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3337-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.12.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 52об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 844 муж
Урожд. - Кочуров Спиридон Федорович
Отец - Кочуров Федор Никифорович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кочуров Иван Алексеевич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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