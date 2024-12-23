Иустина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИустина Петровна

Иустина Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иустина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3335-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.12.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 842 жен
Урожд. - Анастасия Марковна
Отец - Марк Кириллович, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иустина Петровна, дочь новокрещена (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Петр Георгиевич, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.