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Додин Яков Ильич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Додин Яков Ильич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3333-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.12.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 840 муж
Урожд. - Додин Павел Яковлевич
Отец - Додин Яков Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Жаравлев Никита Филиппович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата смерти
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Неизвестно
Неизвестно

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