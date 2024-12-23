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Егоров Амвросий Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Егоров Амвросий Максимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3331-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.12.1827
Священнослужители
иерей Короваев Степан, Сретенская церковь , с. Юськи
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 838 муж
Урожд. - Егоров Амвросий Максимович
Отец - Егоров Максим Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Давид Степанович, рядовой инвалидной роты (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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