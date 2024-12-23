Федоров Иеремия Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Иеремия Федорович

Федоров Иеремия Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Федоров Иеремия Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3324-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.12.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 831 муж
Урожд. - Федоров Даниил Иеремиевич
Отец - Федоров Иеремия Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Яхунов Алексей Емельянович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.