Широбоков Филипп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробоков Филипп Яковлевич

Широбоков Филипп Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Филипп Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3323-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.12.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 830 муж
Урожд. - Широбоков Даниил Филиппович
Отец - Широбоков Филипп Яковлевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузнецов Яков Даниилович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.