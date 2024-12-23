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Глотов Семен Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глотов Семен Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3321-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
сельский житель Чутырской волости
Нас. пункт приписки
с. Чутырское, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 828 муж
Урожд. - Ушаков Николай Гавриилович
Отец - Ушаков Гавриил Терентьевич, проживающий в деревне Якшур-Бодья Слободской округи Николаевской волости экономический крестьянин (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глотов Семен Петрович, сельский житель Чутырской волости (с. Чутырское, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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