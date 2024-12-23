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Ушаков Гавриил Терентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ушаков Гавриил Терентьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3321-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
проживающий в деревне Якшур-Бодья Слободской округи Николаевской волости экономический крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 828 муж
Урожд. - Ушаков Николай Гавриилович
Отец - Ушаков Гавриил Терентьевич, проживающий в деревне Якшур-Бодья Слободской округи Николаевской волости экономический крестьянин (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глотов Семен Петрович, сельский житель Чутырской волости (с. Чутырское, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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