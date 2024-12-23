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Бушуев Игнат Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бушуев Игнат Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3320-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.12.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 827 муж
Урожд. - Антип Андреевич
Отец - Андрей Гавриилович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бушуев Игнат Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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