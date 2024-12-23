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Лазарев Савва -

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лазарев Савва -
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3316-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.12.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 823 муж
Урожд. - Лазарев Николай Саввич
Отец - Лазарев Савва -, новокрещен (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мелентьев Василий Дмитриевич, крестьянин Великоустюжский (д. Петровская, Устюжский у., Вологодская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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