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Широбоков Петр Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Петр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3314-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 821 муж
Урожд. - Николай Антипович
Отец - Антип Кузьмич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбоков Петр Михайлович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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