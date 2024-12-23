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Юркин Сидор Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Юркин Сидор Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3306-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.12.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 50об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 813 муж
Урожд. - Юркин Иван Сидорович
Отец - Юркин Сидор Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Усов Тимофей Кондратович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1797
01.05.1844 ст.

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