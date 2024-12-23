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Горбунов Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Горбунов Николай Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3304-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.12.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
02.12.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 50об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 811 муж
Урожд. - Горбунов Николай Павлович
Отец - Горбунов Павел Семенович, непременный работник
Воспр. - Прокопьев Иван Николаевич, писарь 3-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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