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Николай Никанорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Николай Никанорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3301-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
округа Лаишевская, Казанская губ.
Дата крещения
28.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 808 муж
Урожд. - Николай Никанорович
Отец - Никанор Семенович, крестьянин Казанской губернии Лаишевской округи помещика Кондратова Ивана Алексеевича (округа Лаишевская, Казанская губ.)
Воспр. - Юферев Иван Иванович, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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