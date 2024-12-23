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Мелетьев Евдоким

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мелетьев Евдоким
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3297-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.11.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 804 муж
Урожд. - Чьянов Степан Саввич
Отец - Чьянов Савва Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мелетьев Евдоким, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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