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Бакланов Михей Родионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бакланов Михей Родионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3294-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.11.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 801 жен
Урожд. - Бакланова Варвара Михеевна
Отец - Бакланов Михей Родионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Карионова Дарья Петровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - , Карионов Афанасий
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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