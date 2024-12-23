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Пантелеев Степан Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пантелеев Степан Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3293-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.11.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 800 муж
Урожд. - Пантелеев Степан Павлович
Отец - Пантелеев Павел Афанасьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Жолнин Семен Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: подкинутый
Примечание / Дополнительно
подкинутый
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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