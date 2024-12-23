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Локасова Матрона Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Локасова Матрона Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3281-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.11.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 788 жен
Урожд. - Галкина Екатерина Яковлевна
Отец - Галкин Яков Сергеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Локасова Матрона Семенович, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Локасов Семен Евстафьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
в других записях отец восприемницы не Евфимий а Семен
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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