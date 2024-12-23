Грен Ермолай Ермолаевич
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Грен Ермолай Ермолаевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3268-р
- Роль персоны
- Крещен.
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 16.11.1827
- Священнослужители
- протоиерей Лятушевич Захарий
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 48
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 775 муж
Крещен. - Грен Ермолай Ермолаевич, инспектор Камско Ижевских Заводов артиллерии Генерал майор и кавалер
Воспр. - -
Примечание: Инспектор Камско Ижевских Заводов артиллерии Генерал майор и кавалер Ермолай Ермолаевич сын Грен воспринял святое миропомазание
- Примечание / Дополнительно
- Инспектор Камско Ижевских Заводов артиллерии Генерал майор и кавалер Ермолай Ермолаевич сын Грен воспринял святое миропомазание
- Комментарий наборщика
- с причтом
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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