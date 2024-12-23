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Грен Ермолай Ермолаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Грен Ермолай Ермолаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3268-р
Роль персоны
Крещен.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.11.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 775 муж
Крещен. - Грен Ермолай Ермолаевич, инспектор Камско Ижевских Заводов артиллерии Генерал майор и кавалер
Воспр. - -
Примечание: Инспектор Камско Ижевских Заводов артиллерии Генерал майор и кавалер Ермолай Ермолаевич сын Грен воспринял святое миропомазание
Примечание / Дополнительно
Инспектор Камско Ижевских Заводов артиллерии Генерал майор и кавалер Ермолай Ермолаевич сын Грен воспринял святое миропомазание
Комментарий наборщика
с причтом
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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