Пупкова Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПупкова Елизавета Александровна

Пупкова Елизавета Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пупкова Елизавета Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3267-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.11.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 774 жен
Урожд. - Миронова Екатерина Платоновна
Отец - Миронов Платон Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пупкова Елизавета Александровна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пупков Александр Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.