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Агриппина Давидовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Агриппина Давидовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3263-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.11.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.11.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 770 жен
Урожд. - Феодосия
Мать - Екатерина Давидовна (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Агриппина Давидовна, дочь новокрещена (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Давид Артемович, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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